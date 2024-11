Verifiche sono state eseguite all’interno di stabilimenti balneari. Sequestrato stupefacente

Intensi i servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Catanzaro sull’intero territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone maggiormente affollate per la stagione estiva, ai luoghi di intrattenimento e svago ed ai relativi percorsi stradali. L’attività è stata svolta col contributo degli agenti della polizia di stato in servizio all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dei commissariati di pubblica sicurezza della provincia, e delle altre articolazioni della Questura, della polizia stradale, dalle pattuglie del reparto prevenzione crimine “Calabria Centrale”, dal personale del nucleo cinofili di Vibo Valentia. Ad alcuni controlli ha partecipato anche personale della Guardia Costiera - Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato

Complessivamente sono state denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria 24 persone responsabili di vari reati: cinque per guida in stato di ebrezza e conseguente ritiro della patente; tre per minacce a pubblico ufficiale nell’esercizio delle loro funzioni; una di nazionalità ucraina senza fissa dimora per il rifiuto opposto di fornire la propria identità; una per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso; una per porto ingiustificato di arma e munizioni, una pistola e 50 cartucce, per le quali si è proceduto al sequestro; una per porto ingiustificato di un coltello a serramanico a punta lungo complessivamente 25 centimetri; sei, residenti nella provincia, per inosservanza alle prescrizioni del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Catanzaro; una per truffa online, avendo pubblicato una falsa inserzione sul web; quattro, residenti nella provincia, per violazioni violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno; un 36enne catanzarese per continui comportamenti violenti, minacciosi e vessatori nei confronti della compagna e dei suoi familiari. L’uomo due giorni prima era già stato destinatario del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore.

Altre tre persone, trovati rispettivamente in possesso una bustina di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del tipo eroina e cocaina, in modica quantità, sono state segnalate al nucleo operativo tossicodipendenza della locale Prefettura, quale competente autorità amministrativa per gli assuntori di stupefacenti. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato. Congiuntamente all’ufficio circondariale marittimo di Soverato sono stati eseguiti complessivamente dieci controlli tra stabilimenti balneari, esercizi commerciali e luoghi di intrattenimento siti sui litorali ionico e tirrenico del catanzarese, per verificarne la regolarità delle autorizzazioni, la posizione lavorativa del personale dipendente, le condizioni di sicurezza.

Nel periodo in esame sono stati effettuati 174 posti di blocco su strada, sottoposti a controllo 5512 veicoli, di cui il 70% attraverso l’utilizzo del sistema mercurio di verifica elettronica delle targhe e della regolarità assicurativa dei mezzi. Sono state elevare 312 contravvenzioni, con 27 ritiro di patente, per infrazioni al codice della strada, per cinque delle quali si è provveduto al sequestro amministrativo del veicolo, mentre da controlli effettuati sui conducenti con strumenti precursori non sono emerse persone alla guida sotto l’effetto di droghe. Complessivamente sono state identificate 772 persone di cui 63 di nazionalità straniera, effettuati 327 controlli a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o a Sorveglianza Speciale di P.S.

