Una donna era intenta ad attraversare la strada quando è stata travolta da un mezzo in transito. Il sinistro è avvenuto in via Nazionale

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nel quartiere Lido a Catanzaro. Una donna A. S. di 60 anni, era in procinto di attraversare la strada quando è stata investita da un'autovettura in transito. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente che si è verificato in via Nazionale intorno alle 18.30. Sul posto per i rilievi è giunta una pattuglia della polizia municipale e per prestare soccorso alla vittima un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in pronto soccorso. L'anziana è stata ricoverata in codice giallo, le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione.

Luana Costa