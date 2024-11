Arrestati tre giovani uomini di etnia rom per ricettazione e possesso di armesi atti allo scasso , Passalacqua Cosimo di 25 anni; Bevilacqua Marco di 24 anni; Passalacqua Giovanni di 23 anni

Nei giorni scorsi su viale Pio X, una Pattuglia della Volante in servizio per il controllo del territorio notava una lancia y con tre cittadini di etnia rom, in atteggiamento sospetto, già noti alla Polizia . Gli Agenti fermavano l’auto in questione e durante l’identificazione uno dei tre spontaneamente consegnava alla Polizia una centralina d’auto decodificata e priva di qualsiasi etichetta identificativa spiegando che essa sarebbe serviva per asportare le auto.



Durante la perquisizione ai tre soggetti e all’autovettura, veniva rinvenuto un cacciavite con manico in gomma.



Dopo gli accertamenti di rito, i tre malavitosi venivano tratti in arresto.



In particolare il Passalacqua Cosimo annovera una ricca biografia delinquenziale anche con specifici precedenti, furto di auto, ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, nonché violazione degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; a Bevilacqua Marco viene a scritto inoltre, il reato per violazione del codice della strada in quanto guidava privo di patente in quanto mai conseguita.



Pertanto veniva denunciato in stato di arresto Passalacqua Cosimo e , in stato di libertà Passalacqua Giovanni e Bevilacqua Marco, mentre l’autovettura è stata posta in sequestro amministrativo e gli attrezzi atti allo scasso sequestrati e posti a disposizione della competente autorità giudiziaria