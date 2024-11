La situazione più drammatica a San Vito sullo Ionio dove un rogo minaccia un deposito contenente fieno

La provincia brucia. Al momento sono ben sei gli incendi che stanno interessando il Catanzarese e che alimentati dal forte vento rischiano di minacciare abitazioni e capannoni industriali. Il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro ha dislocato sull’intero territorio uomini e mezzi per tentare di contenere le fiamme che divampano incontrollate.

San Vito sullo Ionio

La situazione più drammatica si registra attualmente a San Vito sullo Ionio, dove un rogo di vaste dimensioni sta minacciando un deposito contenente fieno e si sta avvicinando pericolosamente, a causa del forte del vento, al centro abitato. Sul posto sta operando la squadra dei vigili del fuoco di Chiaravalle in attesa dell’intervento del mezzo aereo.

Gimigliano

È da due giorni che imperversa un incendio nella zona boschiva a cavallo tra Gimigliano e Tiriolo. Per ora non si registra pericolo per i residenti dei centri urbani ma il rogo ha distrutto ettari di macchia mediterranea. Si sta intervenendo con l’ausilio dell’elicottero, con le squadre dei vigili del fuoco e grazie alla collaborazione del gruppo di volontari di Tiriolo “Diavoli rossi”.

Sellia Marina

Complicata è inoltre la situazione nella zona di Sellia marina per un rogo in atto in località Uria, scoppiato nelle vicinanze del tratto ferroviario e nei pressi della zona industriale. Ma numerosi altri incendi si registrano a Soverato (in video), tra Montauro e Gasperina, a Platania dove è attiva la squadra boschiva dei Vigili del fuoco e nel quartiere Santo Ianni a Catanzaro.

Luana Costa