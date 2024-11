L’operazione è stata svolta dalla polizia locale dopo che al commerciante era stata intimata più volte la rimozione

Gli uomini della polizia locale di Catanzaro, del nucleo commerciale, coordinati da, Franco Basile, hanno provveduto questa mattina alla rimozione di un banco adibito all’esposizione e vendita di frutta, situato in via Bausan nel quartiere Lido. Da tempo al proprietario, dopo l’elevazione del verbale, gli era stata intimata la rimozione in quanto si configurava un’occupazione abusiva di suolo pubblico.



L’intervento, che fa seguito a quelle che sono le direttive del sindaco Abramo e del comandante della Polizia locale, Antonio Salerno, in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico, è stato eseguito in ottemperanza dell’ordinanza predisposta congiuntamente dai settori gestione del territorio e patrimonio. L’attività illecita si è protratta da circa cinque mesi e stamane il banco è stato rimosso con addebito della spesa allo stesso titolare abusivo.

l.c.