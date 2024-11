Nuovo ricorso da parte dei proprietari dei terreni situati a cavallo dei quartieri Aranceto e Lido, dove sarebbe dovuto sorgere un nuovo agglomerato urbano

Avrà una lunga coda giudiziaria la decisione di Palazzo De Nobili di rigettare il piano di lottizzazione previsto in località Tiriolello a Catanzaro. Dopo il respingimento dell'istanza cautelare decretata dal Tar lo scorso dicembre, l'avvocato Virgilio Conte ha deciso di proseguire la battaglia amministrativa opponendosi dinnanzi al Consiglio di Stato alla decisione del Tribunale amministrativo della Calabria.

Virgilio Conte, Lorenzo Petrolo, Lorenzo Griffo, Nicola Mirante, Pietro Benvenuto, Vincenzo Staltari e Francesco Anacoreta hanno, infatti, notificato a Palazzo De Nobili qualche settimana fa il nuovo ricorso per ottenere l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale, con il quale non è stato approvato il piano di lottizzazione previsto in località Tiriolello.

I sette ricorrenti sono infatti proprietari dei terreni dove sarebbe dovuto sorgere un nuovo agglomerato urbano a cavallo del quartiere Aranceto e Lido. Il progetto prevedeva la costruzione di un'area urbana dell’estensione di 87mila metri quadrati destinato per metà ad uso residenziale (circa seicento appartamenti) e la restante quota a destinazione commerciale o direzionale oltre alla realizzazione di un nuovo asse viario. Ma il Consiglio comunale convocato lo scorso luglio per dare il via libera al piano di lottizzazione si risolse con il rigetto della proposta deliberativa da parte della maggioranza di centrodestra.

Luana Costa