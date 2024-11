Vincenzo Luberto sarà il nuovo procuratore aggiunto di Catanzaro. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura suggellerà la nomina dell'attuale sostituto procuratore antimafia nelle prossime settimane. Il passaggio decisivo si è già comunque consumato con il deliberato unanime della Commissione incarichi direttivi.

Luberto, che affiancherà l'altro aggiunto Giovanni Bombardieri, prende di fatto il posto lasciato vacante da Giuseppe Borrelli, trasferitosi alla Procura di Napoli. Vincenzo Luberto è uno dei magistrati di punta dell'antimafia calabrese. Si occuperà in particolare del Lametino e del Vibonese. Negli ultimi anni ha coordinato delicate indagini che hanno sgominato alcune tra le più cruente cosche del Cosentino, fermando diverse guerre di mafia. Il suo coraggio e la sua determinazione, d'altro canto, l'hanno esposto ai propositi di vendetta dei clan, alcuni dei quali – come svelato dai pentiti – avrebbero ordito dei piani per eliminarlo. In particolare negli ultimi anni ha concentrato la sua attività sulle organizzazioni mafiose egemoni nell'Alto Ionio cosentino. "Timpone Rosso", "Tsunami", "Lauro" e "Sybaris", sono solo alcune delle sue indagini che hanno consentito alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro di assestare colpi letali alle cosche inducendo al collaborazionismo figure di primo piano delle stesse. E sempre in tema di giustizia, la Commissione incarichi direttivi ha deliberato all'unanimità la nomina dell'attuale sostituto procuratore generale di Catanzaro Marisa Manzini come procuratore aggiunto a Cosenza. Prenderà il posto dell'aggiunto, trasferito ad altro ufficio giudiziario, Domenico Airoma. Secondo il Corriere della Calabria, in un pezzo a firma del direttore Paolo Pollichieni, il pm catanzarese Sandro Dolce sarebbe destinato alla Direzione nazionale antimafia, mentre l'attuale sostituto procuratore generale di Catanzaro Eugenio Facciola andrebbe a guidare la Procura di Crotone al posto di Raffaele Mazzotta già designato procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro.