L'unione sindacale di base ha avviato una raccolta firme per i lavoratori dell'azienda ospedaliera Universitaria "Dulbecco" di Catanzaro. «Come Usb abbiamo preso questa decisione in risposta alle difficoltà che i lavoratori stanno affrontando a oltre otto mesi dalla costituzione dell'azienda». Lo si legge in una nota del sindacato di base.

«Questa fusione tra l'azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e l'azienda ospedaliera universitaria "Mater Domini" ha generato non solo disuguaglianze retributive ma anche notevoli disagi lavorativi a causa delle difficoltà nel reperimento di presidi medici e sanitari essenziali. Le richieste che avanziamo, in accordo con il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità pubblica, sono l'inclusione del tempo di vestizione nel calcolo del salario con remunerazione in busta paga».

«Inoltre - prosegue -, rivendichiamo la liquidazione degli arretrati per il tempo di vestizione accumulati dal 2017 ad oggi per tutti i lavoratori della AOU "R. Dulbecco". Sollecitiamo l'estensione dei buoni pasto a tutti i lavoratori su tutti i turni di servizio ed anche per questi richiediamo la liquidazione degli arretrati dal 2017. Rivendichiamo il riconoscimento dei festivi infrasettimanali, remunerati come straordinario o con possibilità di recupero orario a scelta del lavoratore e chiediamo il pagamento di tutte le produttività arretrate dal 2021 ad oggi. Chiediamo l'istituzione all'interno della contrattazione aziendale di un nuovo sistema, con il pagamento massimo entro gennaio per la produttività dell’anno precedente».

Il sindacato fa poi sapere di volere chiedere «il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2022 per i lavoratori provenienti dall'Azienda "Pugliese Ciaccio" e l'attivazione degli straordinari per i lavoratori costretti a coprire il turno di colleghi assenti per malattia o altri permessi. Infine, chiediamo la proroga di almeno un anno di tutti i contratti a tempo determinato e sollecitiamo l'avvio delle procedure di stabilizzazione per tutti i lavoratori che ne hanno i requisiti».

«Nei prossimi giorni, organizzeremo presso tutte le sedi di lavoro dell'AOU "R. Dulbecco" banchetti informativi e di raccolta firme per coinvolgere attivamente tutti i lavoratori interessati» conclude il sindacato.