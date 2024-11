Un 58enne finisce in carcere per maltrattamenti in famiglia. La misura emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura. L’uomo avrebbe creato per anni un clima familiare caratterizzato da continue violenze fisiche e psicologiche, atteggiandosi da padre padrone nei confronti di sua moglie e delle loro due figlie. Le donne, esasperate dalla spirale di violenza e terrore che attanagliava la famiglia e costrette a indicibili sofferenze fisiche e morali, hanno più volte richiesto nei giorni scorsi l’intervento delle forze di polizia.

Il provvedimento cautelare scaturisce dagli approfondimenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile, sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Catanzaro, a seguito delle querele sporte dalle figlie dell’uomo stanche di subire il comportamento violento e aggressivo del padre.