È Matteo Galletta il nuovo direttore sanitario dell'azienda universitaria Mater Domini di Catanzaro. La nomina è stata ufficializzata questa mattina con una delibera firmata dal commissario straordinario, Giuseppe Giuliano.

Matteo Galletta era stato in un primo tempo anche individuato dal commissario ad acta, Guido Longo, come delegato del soggetto attuatore per l'emergenza covid in Calabria in sostituzione di Antonio Belcastro, interdetto dai pubblici uffici poichè coinvolto nell'inchiesta istruita dalla Procura bruzia sui presunti falsi bilanci dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Matteo Galletta è attuale direttore sanitario all'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Prenderà il posto di Giuseppe Panella, direttore sanitario al policlinico universitario nominato dall'ex commissario straordinario Giuseppe Zuccatelli. Nei giorni scorsi il nuovo commissario, Giuseppe Giuliano, aveva infatto indetto un avviso pubblico per la formazione di un elenco utile alla nomina e, quindi, al rinnovo della direzione strategica dell'azienda universitaria catanzarese.