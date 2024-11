Due colpi in rapida successione per poi sparire senza lasciare traccia. È quanto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in due esercizi commerciali di un centro commerciale a Catanzaro. In due, Oualfi Bouchaib e El Khentour Mounir, entrambi marocchini, rispettivamente di 21 e 29 anni, residenti a Catanzaro, hanno raggiunto il centro commerciale dove hanno messo a segno con abilità un furto in un supermercato e subito dopo un altro furto in un negozio di articoli sportivi allontanandosi poi cercando di far perdere le proprie tracce nella zona di campagna a ridosso delle palazzine poco distanti dal centro commerciale. La squadra volante della polizia giunta sul posto è riuscita però a individuare e bloccare i due uomini nonostante questi opponessero forte resistenza generando una colluttazione con gli agenti.

Entrambi sono stati sottoposti a perquisizione personale, Oualfi è stato trovato in possesso della merce rubata, due magliette sportive di una nota marca, una bottiglia di liquore ed altra merce, contenuta in uno zainetto che indossava. La corrispondenza con la descrizione fornita dei due stranieri da parte degli esercenti, ulteriori riscontri e controlli, hanno consentito agli agenti di arrestare i due stranieri per il reato di furto aggravato e disponendo la misura dei domiciliari. La merce rubata e rinvenuta è stata restituita ai legittimi proprietari.

Oualfi Bouchaib annovera precedenti specifici per furto, inoltre, lo scorso 6 luglio gli è stato notificato il decreto di intimazione a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni poiché è risultato essere irregolarmente presente in Italia. El Khentour Mounir, con diversi alias, risulta essere stato già deferito per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio nazionale. Nell’udienza per direttissima svoltasi oggi, il giudice ha disposto per entrambe l’obbligo di firma.

l.c.