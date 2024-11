E' stato un abitante della zona ad accorgersi di quanto stava per accadere dopo aver udito le urla del giovane

Attimi di apprensione si sono vissuti nel pomeriggio di ieri in località Caminia di Stalettì nel catanzarese. Un 24enne ha minacciato di lanciarsi dalla scogliera in prossimità di un noto locale di intrattenimento estivo. Ad accorgersi di quanto stava per accadere è stato un abitante della zona che, dopo aver udito le urla del ragazzo che si trovava su uno spuntone di roccia pronto a lanciarsi, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato e un’ambulanza del 118.

I soccorritori hanno dapprima tranquillizzato il giovane che poco dopo ha chiesto di voler parlare con i vigili del fuoco. Due unità si sono arrampicate lungo il costone e, raggiunto il giovane, hanno provato a convincerlo a desistere dal suo intento. Lo hanno quindi accompagnato in una zona sicura dove ad attendere c'era l'ambulanza che ha trasportato il giovane nella più vicina struttura ospedaliera.

l.c.