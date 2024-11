La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare le cause, l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità in relazione all'incidente mortale avvenuto sabato scorso in viale Magna Grecia a Catanzaro. Nel tardo pomeriggio infatti il titolare di una ditta di laterizi e cemento, Antonio Senese, è morto schiacciato da un cancello scorrevole lungo circa 15 metri.

A nulla sono valsi i tentativi di soccorso, l'uomo è morto sul colpo. La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per il reato di omicidio colposo e iscritto nel registro degli indagati due persone. Si tratta di un atto dovuto per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Procura ha nel frattempo disposto il sequestro del cancello e affidato al medico legale l'esecuzione dell'autopsia sul corpo dell'uomo.