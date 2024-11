Un sinistro ha coinvolto due mezzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio nel quartiere Santa Maria a Catanzaro. Il sinistro è avvenuto tra una Nissan Juke e una Toyota Yaris. Per cause ancora in corso d'accertamento la Nissan è uscita fuori strada ribaltandosi e scontrandosi contro alcune auto parcheggiate. La donna alla guida del mezzo è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono giunti i carabinieri, la polizia, i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Luana Costa