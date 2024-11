L'Amc ha informato i viaggiatori sulle muove misure adottate per la salute dei passeggeri e dipendenti: dall'informativa sul comportamento nel caso di utenti con sintomi riconducibili al virus fino al nuovo kit per gli autisti

L'Amc, la società che gestisce la mobilità pubblica per il comune di Catanzaro, ha informato i viaggiatori sulle ulteriori misure precauzionali che sono state adottate per proteggere la salute degli utenti e dei dipendenti.

Informativa e vademecum

Oltre a realizzare le ordinarie e quotidiane operazioni di igienizzazione e quelle straordinarie e settimanali di sanificazione e disinfezione dei mezzi, su ogni autobus è stata affissa l'informativa sul comportamento da seguire in presenza di passeggeri con sintomi riconducibili al virus, nonché il vademecum con le 10 regole di comportamento per la prevenzione del contagio, come da direttive ministeriali.

Il kit per gli operatori

A breve arriveranno nuovi kit con gel disinfettante e mascherina che saranno consegnati agli operatori che hanno già ricevuto gli appositi guanti.

Inoltre, è stata delimitata l'area di guida degli autisti, predisposta l'entrata sui bus solo dalle porte centrali e posteriori ed i biglietti, per questo periodo di emergenza, non saranno venduti a bordo ma potranno essere acquistati nelle apposite rivendite.