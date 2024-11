Le fiamme sono tornate a divampare nello stabilimento balneare già colpito quest'estate da un rogo

Sono circa le 13.45 quando scatta l’allarme a Catanzaro in località Giovino. Prima poche fiamme ma che in breve tempo avvolgono e distruggono completamente il lido Ionio, stabilimento balneare che si affaccia sulla costa ionica catanzarese già colpito la scorsa estate da un incendio.

Il precedente

Erano le 21.30 dello scorso 19 luglio quando il lido di proprietà di Aniello Grampone subì infatti ingenti danni causati da un rogo scoppiato all’interno dello stabilimento nel bel mezzo della stagione estiva. Sul caso vennero aperte delle indagini che risultano tuttora in corso e che presumibilmente andranno a confluire nel nuovo fascicolo aperto dalla magistratura.

Il nuovo rogo

Lo stabilimento balneare al momento del rogo risultava chiuso ragion per cui si tende ad escludere l’ipotesi di un possibile corto circuito. La struttura è infatti sprovvista di rete elettrica, secondo quanto riferito dallo stesso proprietario. Sul posto sono sopraggiunte diverse squadre dei vigili del fuoco per sedare il rogo e il vicecapo della squadra mobile, Angelo Paduano, per avviare le indagini.





L'intervista al titolare Aniello Grampone

Luana Costa