Le forze dell’ordine stanno supportando l’Aterp nel realizzare una mappatura degli alloggi occupati abusivamente

Si è svolta stamattina a Catanzaro un’operazione congiunta dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza tesa al censimento degli alloggi di edilizia popolare. I controlli sono stati effettuati a Germaneto, all’interno dei cinque fabbricati di proprietà dell’Aterp. Su disposizione della Prefettura le forze dell’ordine hanno infatti coordinando e supportando l’ente a realizzare una mappatura degli alloggi occupati abusivamente. All’esito dei controlli effettuati in maniera congiunta dai carabinieri e dalla polizia sono state arrestate dodici persone per furto di energia elettrica e ne sono state denunciate altre dieci per occupazione abusiva degli alloggi di edilizia popolare.

Luana Costa