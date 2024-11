Prende il posto di Raffaele Mazzotta che ha lasciato la guida della Procura catanzarese per sopraggiunti limiti di età

“Auguro buon lavoro a Otello Lupacchini, nuovo procuratore generale di Catanzaro”. Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo. “Designandolo a capo della Procura del capoluogo, il Csm ha premiato il sistema giudiziario della nostra città con un professionista autorevole e preparato, esperto e competente, conosciuto e apprezzato in tutta Italia per aver fatto parte, come consulente, di due commissioni parlamentari, come quelle Antimafia e Mitrokin, oltre ad essersi occupato di alcune delle più importanti inchieste italiane degli ultimi 30 anni. Lupacchini saprà certamente continuare l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore, Raffaele Mazzotta, al quale va un sentito ringraziamento da parte mia, dell’intera amministrazione e di tutta la città”.

l.c.