Il Tribunale del Riesame ha annullato il capo di imputazione relativo all'associazione per delinquere ma dovrà rispondere di due episodi di spaccio

Resta in carcere ma si riduce il numero dei reati in capo a Cosimino Abbruzzese alias "U tubu" coinvolto nell'operazione Passo di salto che lo scorso 20 febbraio aveva portato all'arresto di ben 51 persone accusate a vario titolo dei reati di produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina il Tribunale del Riesame, su proposta avanzata dai legali Antonio Ludovico e Salvatore Staiano del foro di Catanzaro, ha disposto l'annullamento del capo di imputazione di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di cocaina per l'indagato. Cosimino Abbruzzese rimane però in carcere e dovrà rispondere del reato di spaccio circostanziato a due diversi episodi.

Luana Costa