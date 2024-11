Attraverso copie di timbri cartacei di istituti bancari, faceva risultare come eseguiti pagamenti che, in realtà, non venivano mai effettuati, trattenendo per sé somme destinate all’erario per il pagamento delle relative imposte. Sospeso dell’esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi

