L’incidente, con ogni probabilità causato dal fondo stradale viscido per la pioggia, lungo Viale De Filippis

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale è intervenuta nella tarda serata di ieri, dopo la mezzanotte, su Viale De Filippis nel comune di Catanzaro per incidente stradale. Una Lancia Y che procedeva in direzione Sud città, ha perso il controllo andando ad impattare contro due vetture (Renault Clio e Kia Soul) regolamentate parcheggiate in prossimità dello stabile, prima del distributore di benzina Q8, terminando la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica.

A bordo della vettura il solo conducente che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Lo stesso è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato nella struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte. Probabile causa del sinistro il fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Sul posto polizia stradale per gli accertamenti di competenza. Richiesto altresì intervento ditta manutenzione illuminazione pubblica.