Il conducente è stato soccorso e trasferito in ospedale per i controlli del caso. Sul posto i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta questa mattina nel sottopasso di via Gioacchino da Fiore, in ingresso alla città, per incidente stradale. La vettura coinvolta è una Ford Ka che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

Il conducente affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura in attesa del soccorso stradale per il recupero del mezzo. Disagi per la viabilità.