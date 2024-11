Il documento varato dall’amministrazione comunale sarà esaminato dal Consiglio provinciale entro la fine del mese. Perplessità sulla sovrapponibilità dell’offerta formativa

Permangono ancora molti dubbi e perplessità sul piano di dimensionamento scolastico 2018/2019 varato dall’amministrazione comunale e oggetto dell’odierno Consiglio d’amministrazione del Convitto Galluppi. Il Cda è stato convocato in tarda mattinata per procedere ad un’analisi sul piano di dimensionamento scolastico e per vagliare la delibera del Consiglio d’Istituto riunitosi lo scorso giovedì oltreché affrontare la spinosa questione del recupero dei crediti relativi alle rette delle annualità precedenti non ancora corrisposte dagli studenti semiconvittori.

Le posizioni

Perplessità sono state espresse dalla maggioranza dei componenti del Consiglio d’amministrazione - Carlo Astorino, Salvatore Conca, Lucia De Nardo – mentre i due rappresentanti degli enti finiti nell’occhio del ciclone, Marco Polimeni per la Provincia e Massimo Feroleto per il Comune, hanno preferito astenersi e non prendere posizione.

Le riserve

A far storcere il naso alla maggior parte dei componenti del Cda è in particolare la questione riguardante l’offerta formativa del convitto non sovrapponibile a quella dei plessi ordinari che il piano di dimensionamento scolastico varato dalla giunta comunale ha deciso di unificare. Sarà in ogni caso il Consiglio provinciale convocato con ogni probabilità tra il 23 o il 24 di questo mese a sciogliere i nodi accogliendo o respingendo il piano redatto dal Comune e divenuto in breve tempo casus belli.

Recupero crediti

L’ultimo punto all’ordine del giorno ha poi spinto i componenti del Cda a proporre una serie di correttivi da applicare nel più breve tempo possibile per recuperare i crediti pregressi.

Luana Costa