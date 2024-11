Hanno evacuato un intero stabile nel quartiere Corvo di Catanzaro mettendo in sicurezza tutti gli inquilini, poiché da uno degli appartamenti fuoriusciva del fumo essendo in atto al suo interno un principio d'incendio. Ai poliziotti delle volanti della Questura di Catanzaro che si sono resi protagonisti del gesto, lo scorso 20 febbraio, arriva ora il plauso da parte della federazione sindacale Coisp- Mosap.

«Gli agenti - riferiscono dal sindacato - capita la gravità della situazione, procedevano a fare irruzione nell'immobile da dove proveniva una colonna di fumo, disattivando dapprima l'impianto elettrico del appartamento e successivamente ponevano fine al principio di incendio». Allo stesso tempo, i poliziotti hanno tratto in salvo l'uomo che si trovava all'interno dell'appartamento, che presentava già «un principio di intossicazione».

«Con l'occasione il Coisp - conclude il sindacato - plaude anche al questore per l'operato dei suoi uomini, e auspica che gli stessi vengano proposti per degli adeguati riconoscimenti premiali, in modo che questo giorno, oltre che nella vita degli attori di questa vicenda, possa rimanere anche nella carriera degli stessi».