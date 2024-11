Il procuratore capo di Catanzaro Antonio Lombardo lancia l’ennesimo appello al governo, per lamentare la carenza costante di organico, che rende complessa l’attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Catanzaro – “Anche oggi abbiamo portato a termine una operazione importante contro la ‘ndrangheta, ma lavoriamo con forze inadeguate – ha dichiarato Lombardo – nel distretto di Catanzaro ci sono 7 circondari, ma la Dda ha soli 5 pm. Quando le inchieste che concludiamo arrivano a processo, i pm dovranno seguire sia il dibattimenti sia le nuove indagini che andranno ad aprirsi, e come possono fare?”



“L’organico della procura catanzarese è di 18 unità che non riusciamo a coprire – continua – e quando anche arriviamo a 16, questo numero lo riusciamo a mantenere al massimo per pochi mesi, un anno. Adesso è già stato deliberato il trasferimento di pm e ne arriverà uno solo. In più manca anche il personale amministrativo. Il sistema giustizia deve essere valutato complessivamente e non per comparti”.