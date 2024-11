Questa mattina una delegazione di dipendenti del Sant'Anna Hospital di Catanzaro ha inscenato una manifestazione di protesta sotto la sede della Prefettura per chiedere garanzie circa il mantenimento dei livelli occupazionali. Nei giorni scorsi, i vertici della clinica privata avevano, infatti, annunciato lo stop delle attività ospedaliere a partire dal 28 dicembre.

Un blocco che scaturisce dalle difficoltà economiche in cui attualmente si trova il Sant'Anna Hospital che ha dichiarato di vantare crediti nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro per un valore di 30 milioni di euro. La clinica non ha nei fatti ancora sottoscritto il contratto con l'Asp per la quale eroga prestazioni in regime di accreditamento.