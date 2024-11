Sarà distribuito nelle edicole del capoluogo un dvd dal titolo ” le insospettabili signore di Catanzaro”.

Si tratta dei filmini hard di quattro coppie che hanno in comune una passione un po’ particolare per lo scambismo. C’è la barista, l’imprenditore, la commessa , il ristoratore, l’impiegato e il libero professionista, tutte persone magari un po’ annoiate dalla routine quotidiana.



Il responsabile della casa di produzione “ il triangolo rosso” di Genova assicura che gli attori sono tutti di Catanzaro e a garanzia di ciò afferma che “le persone sono tutte riconoscibili in volto”. “Di certo , aggiunge il responsabile della casa di produzione, non hanno deciso di compiere questo passo per soldi. Ormai non si guadagna più in questo mondo come una volta. Di solito, lo si fa solo ed esclusivamente per passione, per rompere la noia e la routine quotidiana. Posso dire, però, che il prodotto finale è di ottima qualità; abbiamo veramente dovuto tagliare ben poco”.