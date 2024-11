Sono state rinvenute dai proprietari due bottiglie contenente liquido infiammabile

Due bottiglie da mezzo litro con all’interno liquido infiammabile sono state recapitate a due agenzie funebri di Catanaro. La prima è stata ritrovata dinnanzi l’attività di proprietà dei fratelli Ranieri situata in piazza Fratelli Bandiera mentre la seconda dinnanzi all’attività commerciale di proprietà dei fratelli TassonI in via Schipani. Sono stati gli stessi titolari ad informare la polizia dell’accaduto. Le indagini per ricostruire il posizionamento delle due bottiglie incendiarie sono state affidate alla squadra mobile. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica.

La solidarietà

Intanto, ha voluto esprimere solidarietà la consigliera regionale Wanda Ferro: “Rivolgo la mia solidarietà ai titolari delle agenzie funebri Tassoni e Ranieri, vittime oggi di preoccupanti atti intimidatori, così come lo sono state nei giorni scorsi la ditta Mastria Gomme e numerose altre attività imprenditoriali della città di Catanzaro, anche del settore turistico e della ristorazione. Segno di una criminalità che tenta di reagire con le fiamme e i proiettili ai duri colpi portati a segno dalla Procura e dalle forze dell’ordine, e che cerca di ristabilire gli equilibri di potere sul territorio seminando la paura tra chi si impegna ogni giorno per portare avanti la propria attività e garantire sostegno alle famiglie dei propri dipendenti. Sono certa che gli inquirenti faranno presto luce anche su questi ultimi episodi, che purtroppo sono la spia di una presenza criminale che continua a tentare di imporre il proprio dominio sulla realtà economica attraverso il racket delle estorsioni”.

Luana Costa