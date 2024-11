Sarà possibile in tempi brevi riprendere i calendari vaccinali. L'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha, infatti, in questi giorni predisposto tutte le misure adeguate per evitare possibili rischi di contagio da Covid 19 garantendo al contempo tutti i servizi.

Percorsi sicuri

Di concerto con la direzione generale e con la direzione sanitaria, anticipando di molto l’ordinanza numero 35 del 24 aprile 2020, sono stati sanificati i locali delle vaccinazioni, sono stati creati i percorsi covid, con la rilevazione della temperatura con termometro laser, tutti gli operatori sono stati forniti di dispositivi di protezione individuale, per la massima protezione dei vaccinandi e degli stessi operatori, data l’elevata mortalità fra gli operatori sanitari stessi e per ridurre al massimo le modalità di trasmissione del Covid della popolazione infantile.

Sanitari negativi

Inoltre, tutto il personale delle vaccinazioni ha effettuato il tampone e tutti quelli che lavorano negli ambulatori sono risultati negativi. «Il momento vaccinale ci obbliga, come da linee guida dell’Oms - spiega il responsabile del servizio vaccinazioni, Rosario Raffa, a concentrarsi sulle dieci vaccinazioni obbligatorie; tutte le altre vaccinazioni saranno riprogrammate».