I quattro giovani che hanno dato origine ad una rissa avvenuta ieri sera sono comparsi questo pomeriggio davanti al Tribunale di Catanzaro

Il giudice del Tribunale monocratico di Catanzaro Francesca Pizii ha convalidato questo pomeriggio gli arresti per le quattro persone fermate ieri sera dai carabinieri al culmine di una lite avvenuta nei pressi di un supermercato in viale Magna Grecia a Catanzaro. Si tratta di Luigi Pietro Zocco 26enne catanzarese, Daniel Zocco 18enne di Catanzaro, Marco Ferragina, catanzarese di 29 anni e Fernando Nicoletta 31enne catanzarese.

Contestualmente, in accoglimento delle richieste dei legali degli indagati il giudice ha scarcerato i quattro fermati non ravvisando esigenze cautelari. I quattro giovani erano comparsi questo pomeriggio dinanzi al Tribunale monocratico di Catanzaro per il rito direttissimo. Dopo la convalida il giudice ha aggiornato l’udienza al 25 novembre.

I quattro giovani dovranno rispondere del reato di rissa poiché per futili motivi consistiti nel risentimento nutrito da Luigi Pietro Zocca nei confronti di Ferdinando Nicoletta che intrattiene una relazione sentimentale con la sua ex compagna davano origine e partecipavano ad una rissa ove erano contrapposti da un lato Luigi Pietro Zocco e il fratello Daniel, dall’altro Fernando Nicoletta e Marco Ferragina. In particolare allorquando Marco Ferragina e Fernando Nicoletta intenti ad allontanarsi da un supermercato di viale Magna Grecia per fine turno di lavoro venivano affrontati nel piazzale esterno, ove attendevano Luigi Pietro Zocco, il quale brandendo un bastone in legno cercava di colpire Fernando Nicoletta supportato da Marco Ferragina.

Luana Costa