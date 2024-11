L'uomo è stato ritrovato in una scarpata nelle vicinanze del campo sportivo a Magisano

È stato ritrovato questa sera l’anziano scomparso ieri mattina a Magisano nel Catanzarese. Pietro Alimondi, 88enne di Magisano comune del Catanzarese, era stato visto per l’ultima volta alle ore 10.00 di ieri nella piazzetta del paese poi di lui non si sono avute più notizie.

I carabinieri della stazione di Sellia Marina coadiuvati dai vigili del fuoco del comando provinciali sono da ieri sulle sue tracce. Questa sera dopo un’intensa attività l’88enne è stato ritrovato in una scarpata nelle vicinanze del campo sportivo a Magisano. I vigili del fuoco dopo aver allertato i sanitari del 118 per prestare le cure del caso lo hanno recuperato.

Da quanto si apprende l’uomo non versa in ottime condizioni di salute. Sarebbe ferito e in ipotermia. È stato trasportato all’ospedale di Catanzaro.

Luana Costa