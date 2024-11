Gli agenti del commissariato di Lamezia Terme hanno tratto in arresto per il reato di ricettazione e furto una donna di nazionalità tedesca

Negli ultimi giorni la questura di Catanzaro attraverso le sue articolazioni ha condotto un’intensa attività di prevenzione e di controllo del territorio che ha portato ad individuare e a denunciare all’autorità giudiziaria 20 soggetti ritenuti responsabili di reati di varia natura, quattro di questi per inosservanza al foglio di via obbligatorio, ed altri per i reati di truffa, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso illegale di oggetti atto allo scasso

Gli agenti del commissariato di Lamezia Terme attraverso una segnalazione pervenuta al 113 hanno tratto in arresto per il reato di ricettazione e furto Rochi Romina, di 29 anni di nazionalità tedesca. residente in Germania. La giovane donna è stata bloccata nei pressi di un esercizio commerciale lametino mentre tentava di darsi alla fuga a bordo di una autovettura marca Volkswagen, dopo essersi impossessata delle chiavi del veicolo e di una somma di denaro, trafugati da una giacca che era riposta in un locale di servizio dei dipendenti del negozio. Dagli elementi raccolti dopo una certosina azione investigativa si accertava che la donna era giunta presso l’esercizio commerciale a bordo di una Peugeot 207, risultata rubata il giorno prima a Roma, e che aveva anche rubato il telefono cellulare a un cittadino in Nocera Terinese.

Un altro arresto, effettuato dalla squadra volante di Catanzaro, ha riguardato un cittadino rumeno Andries Iosif, di 27 anni per il reato di tentato furto aggravato ai danni del parco commerciale “I Romani”, dove si era furtivamente introdotto asportando un quantitativo di materiale in alluminio e in rame. L’uomo era anche in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, nonché di un coltello a serramanico illegalmente detenuto, che sono stati posti sotto sequestro.

l.c.