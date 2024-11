Aveva rubato un’automobile dandosi successivamente a precipitosa fuga ma dopo un lungo inseguimento la polizia lo ha bloccato e arrestato. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in viale Pio X a Catanzaro quando il proprietario di una Fiat Panda dopo essersi reso conto di un giovane che gli stava portando via l’auto, ha telefonato al 113.

In breve tempo una volante, su Viale De Filippis ha intercettato la Fiat Panda e intimato l’alt ma il fuggitivo ignorando l’ordine, ha proseguito la sua marcia ad elevata velocità fino a quando, giunto su via Lucrezia della Valle, con manovra azzardata ha intenzionalmente colliso con la vettura della polizia, che dopo averlo affiancato intimando nuovamente l’alt, si è nuovamente allontanato proseguendo la sua corsa. Nel frattempo era giunta una seconda pattuglia che si era posizionata in modo da bloccarlo.

Vedendosi impedito, il ladro sceso dalla Fiat Panda, ha cercato invano di darsela a gambe levate tentando di scavalcare una recinzione per dileguarsi, a questo punto gli agenti lo hanno raggiunto e, per tutta risposta il 28enne si è dimenato violentemente colpendo i poliziotti ed ha, anche, tentato di impugnare un coltello che teneva occultato in una manica. Il giovane è stato immobilizzato e ammanettato, quindi condotto negli uffici della questura, dove sono stati eseguiti tutti gli ulteriori accertamenti.

Ritenuto sussistere la flagranza nei reati di furto e resistenza e lesioni a pubblici ufficiali, porto ingiustificato di arma bianca, nonché violazione di prescrizioni relative alla misura di sorveglianza speciale alla quale è sottoposto dallo scorso maggio, il soggetto identificato in Cosimo Berlingieri, catanzarese già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto.

Il coltello di cui era in possesso è stato posto sotto sequestro e l’uomo su disposizione del pubblico ministero di turno è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza. La Fiat Panda è stata restituita al legittimo proprietario mentre ai due agenti, a seguito della colluttazione con l’arrestato, sono state diagnosticate contusioni multiple con cinque giorni di prognosi.

l.c.