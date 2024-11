Delusione nelle parole del fondatore Giancarlo Rafele sulla sua pagina Facebook: “Siamo arrivati a questo stato di imbarbarimento quaggiù e mi chiedo se davvero è il caso di continuare a lottare”

Amaro risveglio questa mattina per il centro specialistico per la cura e la tutela dei bambini in situazioni di abuso situato a circa sette chilometri da Catanzaro.

Ignoti hanno infatti sottratto tutte le arnie della Fattoria Casa di Nilla con le quali la struttura, unica nel suo genere nel Mezzogiorno, tenta il reinserimento sociale dei bambini particolarmente vulnerabili. “Le arnie con le quali producevamo il miele che regala sogni e speranze – ha commentato il fondatore Giancarlo Rafele, denunciando l’accaduto su Facebook - Siamo arrivati a questo stato di imbarbarimento quaggiù e mi chiedo se davvero è il caso di continuare a lottare”.

l.c.