Uno striscione a sostegno del giovane tifoso giallorosso rimasto coinvolto in un incidente lo scorso 26 dicembre all’ingresso della galleria Sansinato. La Curva Massimo Capraro, cuore pulsante del tifo giallorosso, in occasione della gara tra Catanzaro e Salernitana allo stadio Ceravolo, valevole per il ventesimo turno di Serie B, hanno esposto uno striscione con su scritto: “In silenzio per un nostro fratello, Forza Domenico”. Solidarietà e vicinanza espressa anche dai tifosi campani con uno striscione con la scritta: “Forza Domenico”.

L’iniziativa degli Ultras Catanzaro 1973 e degli altri gruppi della curva ha deciso di non esporre gli striscioni e di stare in silenzio «per solidarietà e vicinanza nei confronti di Domenico, un ragazzo degli Ultras rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che, in queste ore drammatiche, sta combattendo tra la vita e la morte». «A tutta la tifoseria, alla squadra e a tutto l'ambiente giallorosso: il silenzio e l'assenza di bandiere e striscioni avranno un solo significato, quello di rispettare sia un ragazzo di 30 anni che versa in condizioni disperate, sia il dolore che stanno vivendo i suoi cari e i suoi familiari. Forza Domenico, lotta da ultras!»