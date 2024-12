I feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia

Incidente a Catanzaro all’ingresso della galleria Sansinato. Coinvolte in un frontale due vetture, una opel corsa e una kia. Il bilancio è di un ferito grave e tre persone contuse. Tutti sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto 118, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. La galleria Sansinato chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.