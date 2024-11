Il giovane residente a Chiaravalle era stato arrestato lo scorso lunedì dalla locale stazione dei carabinieri

Aveva schiaffeggiato la madre lo scorso lunedì chiedendole del denaro da destinare all’acquisto di sostanze stupefacenti. Oggi Andrea Gallo, 31 anni domiciliato a Chiaravalle, è apparso dinnanzi al Tribunale di Catanzaro con rito direttissimo assistito dal legale di fiducia Antonio Ludovico.

Il giudice questo pomeriggio non ha convalidato l’arresto effettuato dai carabinieri della stazione di Chiaravalle lo scorso lunedì sera applicando la misura di divieto di dimora.

Il giovane è accusato del reato di estorsione per avere mediante violenza e minaccia posto in essere atti consistiti nel colpire la madre con uno schiaffo al volto inveendole contro con calci e pugni e minacciandola infine di morte per costringerla a consegnarle il denaro che aveva in casa pari a 200 euro circa.

Luana Costa