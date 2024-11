Nel sinistro sono rimaste coinvolte un'Ape Piaggio e una Golf. Sul posto i vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 17 a Catanzaro. Nel sinistro sono rimaste coinvolti un’Ape Piaggio e una Golf. La 30enne alla guida di quest’ultimo è rimasta illesa mentre l'anziano conducente dell’Ape è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese per gli accertamenti del caso. Da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale e la polizia municipale.

Luana Costa