Il sinistro ha coinvolto un'auto e un autocarro sulla variante della statale 106

Un incidente stradale si è verificato sulla variante della statale 106 a Catanzaro. per cause ancora in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto un’autovettura e un autocarro. Due i feriti che sono stati trasportati dal personale sanitario del 118 all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

Luana Costa