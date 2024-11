L’incidente è avvenuto alla mezzanotte in via dei Tulipani. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri

Un incidente stradale ha coinvolto quattro autovetture intorno alla mezzanotte. Una Fiat Panda, una Peugeot 206, una Nissan Qashqai e una Fiat Punto per cause ancora in corso di accertamento sono entrate in collisione in via dei Tulipani a Catanzaro. Il bilancio complessivo è di sei persone coinvolte, di cui quattro rimaste ferite nello scontro. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, la polizia, i carabinieri e i sanitari del 118 per prestare le cure a tre ragazze e a un uomo.Tre dei quali sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

Luana Costa