Il rogo si è sviluppato a causa di un malfunzionamento dell'impianto elettrico. Sul posto i vigili del fuoco

Questa notte intorno alle 5 alcune squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco sono intervenute in via Smaldone, nel quartiere Gagliano a Catanzaro per l'incendio di un magazzino.

L'incendio, di natura accidentale, ha interessato lo stabile su unico livello a piano strada. All'interno del locale erano custodite tre moto e materiale vario che le fiamme hanno completamente distrutto. Al termine delle operazioni di spegnimento, da una prima sommaria valutazione effettuata dal personale, la causa origine dell'incendio un probabile malfunzionamento dell'impianto elettrico. Non si registra nessun danno alla struttura o persone ferite o intossicate.

l.c.