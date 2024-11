Mirati servizi di vigilanza sono stati effettuati nei pressi delle scuole cittadine per prevenire casi di spaccio di sostanze stupefacenti ai giovani

I servizi intensificati di controllo del territorio, sul fronte dell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno visto gli uomini della polizia impegnati in sei perquisizioni domiciliari e portato al sequestro, a carico di ignoti, di 210 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e quindi pronta per essere immessa sul mercato illegale.

Particolare attenzione è stata riservata alle scuole cittadine, i cui dintorni sono stati oggetto di mirati servizi di vigilanza e controllo finalizzati a prevenire fenomeni criminosi, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti, coinvolgenti soggetti di giovane età.

Sono state sottoposte a minuziosi accertamenti alcune sale giochi e sale slot-machine, riscontrando in due di tali esercizi carenze igienico-strutturali, in un terzo l'istallazione senza autorizzazione di 3 slot che sono state poste sotto sequestro, mentre per un quarto esercizio, oltre alla constatazione della presenza di slot in numero superiore a quelle autorizzate, è scattata la denuncia in quanto l'attività era gestita da persona diversa da quella indicata nella prescritta licenza di polizia.

l.c.