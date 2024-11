È stato depositato nei giorni scorsi un esposto in Procura per accendere i riflettori sulle attribuzioni di premi in denaro al personale della Catanzaro Servizi, società municipalizzata che svolge per conto del Comune diverse attività.

A chiedere di far luce sulla questione il consigliere comunale di Fare per Catanzaro, Fabio Celia: «Ho chiesto – spiega - che gli organi inquirenti svolgano indagini in merito all’attribuzione di premi in denaro ad alcuni lavoratori della Catanzaro Servizi e non ad altri affinché venga verificata la regolarità di tali erogazioni di denaro pubblico. Ho anche chiesto lo svolgimento di indagini con riferimento all’omessa esecuzione, da parte della Catanzaro Servizi, di una delibera del consiglio comunale di Catanzaro con cui è stato autorizzato il cambio del contratto di lavoro del personale dipendente che ad oggi utilizza un contratto di servizi di pulizia generica che nulla a che vedere con le mansioni svolte dai lavoratori. Inoltre, è stato autorizzato il completamento delle ore dei lavoratori par-time al fine di portare questi ultimi ad un lavoro full-time. La Procura dovrà, pure, accertare se tutti gli organi della azienda comunale hanno adempiuto i loro obblighi di legge. Ho, pertanto, chiesto che la Procura, ove ritenga sussistenti i presupposti, eserciti l’azione penale in relazione ai reati individuando e nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili».

l.c.