La donna aveva raggiunto l’ospedale Pugliese Ciaccio dove la figlia è ricoverata in gravi condizioni. Qui ha spalancato una finestra e si è lanciata dal quinto piano. Indagini in corso per verificare dinamica ed eventuali responsabilità dei due drammatici episodi

Dramma senza fine. Si è suicidata la madre della bambina di 7 anni che questa mattina è caduta da una finestra del secondo piano di una casa famiglia a Botricello, nel catanzarese. I carabinieri della compagnia di Sellia Marina stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di quello che al momento si configura come un incidente, per accertare o eventualmente escludere eventuali responsabilità.

La madre della bambina ha raggiunto l'ospedale Pugliese Ciaccio, a Catanzaro, in mattinata, dove si trova ricoverata la bambina nel reparto di Rianimazione, e si è lanciata dal quinto piano. Inutili i tentativi di soccorso, è morta sul colpo.

La madre insieme alla figlia di 7 anni erano state accolte insieme nella casa famiglia gestita da Don Veloná. Le condizioni della bambina restano gravi.