La Squadra Mobile di Catanzaro ha arrestato il 28enne Domenico Corapi, già noto alle forze dell’ordine per aggressione e rapina. L’uomo spacciandosi su internet, in una chat, per una ragazza in cerca di facili incontri abborda la vittima promettendogli un appuntamento in una zona poco frequentata nella periferia della città. Qui, insieme ad un complice non ancora identificato, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine, lo costringe a seguirlo sulla sua auto. La vittima rendendosi conto del raggiro prova a scappare, ma i due malintenzionati riescono a riacciuffarlo aggredendolo e costringendolo a consegnare tutto ciò che aveva. La vittima riuscendo a divincolarsi fugge e denuncia tutto. A questo punto la polizia, risalendo alla cella del telefono dal quale Corapi aveva attivato la chat, identificano l’aggressore e lo arrestano.