Già giudice istruttore a Cosenza e successivamente presidente della sezione penale del Tribunale di Locri, Lafranco Vetrone subentra a Domenico Ielasi

Si è insediato questa mattina nelle sue funzioni il nuovo presidente del Tribunale di Catanzaro Lanfranco Vetrone che subentra a Domenico Ielasi. Potentino di 65 anni finora è stato presidente del Tribunale di Potenza ma è conoscitore della realtà calabrese per aver svolto la funzione di giudice istruttore a Cosenza e successivamente presidente della sezione penale del Tribunale di Locri.

Il nuovo presidente è stato immesso nelle funzioni dal collegio composto da Giuseppe Valea, Tiziana Macrí e Wanda Romanò. "Tutte queste aspettative mi responsabilizzano" ha dichiarato Vetrone al termine della cerimonia. Sarà per me una palestra ma io sono abituato alle sfide a cui non mi sono mai sotratto nella mia vita. Metterò a disposizione degli uffici giudiziari ogni mia risorsa. Di recente, gli uffici giusiziari hanno subito un potenziamento ma dovrebbe essere adeguato anche il personale amministrativo. Spero che a livello ministeriale si riesca ad ottenere questo risultato. Auguri a tutti - ha concluso- una proficua collaborazione. Ringrazio tutti per questa accoglienza affettuosa, mi responsabilizza e mi tocca l'anima".