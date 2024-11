Una donna di 60 anni si è lanciata da un’altezza di dieci metri. È stata tratta in salvo dai vigili del fuoco

È rimasta viva dopo un volo di dieci metri al di là del ponte Morandi a Catanzaro. È ciò che è successo ad una donna, M.M., che si è lanciata questa sera nel vuoto e dall’altezza di dieci metri dal lato del ponte di via Turco. Forse ad attutire la caduta è stata la folta vegetazione. Sono prontamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale con il nucleo speleo alpino che dopo averla recuperata, l’hanno tratta in salvo attraverso attrezzature speciali. La donna 60enne ha riportato qualche trauma ma è cosciente. È stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese per effettuare gli accertamenti

Luana Costa