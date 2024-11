Il sinistro si è verificato questa notte in via Tommaso Campanella. Due ragazzi sono rimasti gravemente feriti

Una Fiat 500 con a bordo due giovani è uscita fuori strada questa notte intorno alle 4 in via Tommaso Campanella a Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento l’autovettura è andata a schiantarsi contro la recinzione di un’abitazione privata rimanendo incastrata. I due ragazzi che si trovavano a bordo del veicolo sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese. Si tratta di C. T. di 27 anni e G. P. di 25 anni. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre due autovetture parcheggiate a bordo strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e la polizia stradale.

Luana Costa