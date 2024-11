Sono stati sorpresi in viale Isonzo a Catanzaro a trasportare in auto circa 34 grammi di eroina, suddivisa in ben 134 dosi pronte per essere destinate allo spaccio. In due non curanti dell’alt intimatogli dai finanzieri, tentavano di sfuggire al controllo, per poi fermarsi solo dopo aver provveduto a gettare dal finestrino dell’autovettura gli involucri contenenti droga. I baschi verdi, grazie anche al sopraggiungere di ulteriori pattuglie nella zona, riuscivano ad ultimare il controllo ed a recuperare lo stupefacente abbandonato precedentemente dai due rom che, pertanto, venivano tratti in arresto. Su disposizione della locale autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della prevista udienza di convalida per direttissima.

l.c.