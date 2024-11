Durante la perquisizione personale e domiciliare è stata rinvenuta una dose di droga, una pianta di marijuana e cartucce di fucile

Alle ore 02:00 circa della scorsa notte a Sellia Marina i carabinieri dell'aliquota radiomobile, durante uno dei numerosi controlli del territorio di natura preventiva, svolti in ambito provinciale, hanno notato M.L.E. cedere una dose di 1,2 gr di sostanza stupefacente del tipo hascisc ad un coetaneo.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare è stata rinvenuta analoga dose di stupefacente, una pianta di marijuana oltre a numerose cartucce per fucile detenute illegalmente. Per il ventiduenne nato a Catanzaro ma residente a Sellia Marina è inevitabilmente scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Nella stessa giornata il giudice lo condannava a 6 mesi e 20 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di 1200 euro.

l.c.